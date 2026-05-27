В тот же день Mercedes и остановили, а водителю выписали штраф. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге водителя Mercedes оштрафовали за пассажира, высунувшегося из люка. Нарушители сняли эффектное видео для соцсетей, а его увидели полицейские.

- На кадрах, снятых в центре Петербурга, мужчина на Mercedes перевозил пассажира, который находился снаружи кабины и высунулся из люка, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Нарушитель ПДД в Петербурге Видео: t.me/ugibdd78

Искать долго не пришлось, парни сняли машину с такого ракурса, что было хорошо видно номера иномарки. В тот же день Mercedes и остановили, а водителю выписали штраф за нарушение правил перевозки людей.

В Госавтоинспекции напомнили, что мониторинг интернета ведется ежедневно. Водителей призвали не совершать противоправных действий, особенно тех, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров. Штраф за такое нарушение может составить несколько тысяч рублей.