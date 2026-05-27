Вход на четыре станции Петербурга временно ограничен

Ограничения действуют с восьми утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вход на станции «Горьковская», «Садовая», «Сенная площадь» и «Спасская» временно ограничен. Об этом сообщили в Петербургском метрополитене.

- Все из-за увеличения пассажиропотока, - поясняется в сообщении.

Ограничения действуют с восьми утра. Пассажиров просят пользоваться соседними станциями или наземным транспортом. О возвращении к прежнему режиму работы сообщат позже.

Вероятно, ажиотаж связан с проведением праздничных богослужений в честь Курбан-байрама. Основные места притяжения мусульман как раз находятся в близи этих станций: Санкт-Петербургская соборная мечеть в Петроградском районе и так называемая Мечеть на Сенной.

Также в городе действуют и дорожные ограничения: перекрыты три улицы. В итоге 15 автобусов временно изменили свои маршруты следования. Об этом «КП-Петербург» писала ранее.

Обновление: С девяти утра станции работать в штатном режиме.