Полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить 16-летнего лихача в Тихвине

Водитель выскочил из машины и попытался убежать. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Погоня со стрельбой произошла в ночь на 26 мая. Сотрудники ГИБДД попытались остановить Mitsubishi Lancer у гаражного кооператива в Тихвине. Водитель не подчинился, нажал на газ и рванул к выезду из города.

Правоохранители включили сирены и бросились в погоню. Лихач игнорировал все требования, мчался по городу и создавал угрозу для людей. Тогда полицейские решили применить оружие. Сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, затем начали стрелять по колесам.

- В деревне Сарка автомобиль удалось остановить. Но водитель выскочил из машины и попытался убежать. Далеко уйти не получилось - его задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За рулем оказался 16-летний житель Тихвина, первокурсник одного из техникумов Волхова. Подростка доставили в отдел полиции, а после проверки передали матери. В результате стрельбы никто не пострадал.

На молодого человека составили три административных протокола: за отказ остановиться, управление без прав и отсутствие страховки. Автомобиль отправили на спецстоянку.