Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с 323-й годовщиной основания города

Петербург был основан Петром Первым для защиты русских земель и более трех веков служит России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратились к жителям в День рождения Петербурга. Сегодня, 27 мая, городу исполнилось 323 года.

- Петербург был основан Петром Первым для защиты русских земель и более трех веков служит России. На невских берегах создали русский флот и ковали главные победы. Город подарил миру великие произведения культуры и научные открытия, - говорится в поздравлении.

Особо отмечен подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Блокадный Ленинград получил множество наград: орден Красного Знамени, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции и медаль «Золотая Звезда» Героя.

Сегодня Петербург развивается как мегаполис XXI века. В городе строят скоростные трассы, мосты через Неву, новые станции метро и технологические долины. Президент объявил 2026 год Годом единства народов страны. В Петербурге, который стал домом для людей разных национальностей, также объявлен Годом петербургской культуры.