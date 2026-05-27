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НовостиПроисшествия27 мая 2026 6:42

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма в соцсетяхвидео

Мужчина оправдывал теракты и призывал к насилию
Регина МАРИНЕЦ
В отношении задержанного возбудили два уголовных дела.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 48-летнего местного жителя. Мужчина публично оправдывал экстремизм и терроризм в интернете.

Оперативники установили, что подозреваемый участвовал в группах антироссийской направленности в соцсетях. Там он оставлял комментарии, в которых оправдывал теракты, совершенные на территории России. Кроме того, мужчина призывал к насилию в отношении группы людей, выделенных по национальному признаку. Все его сообщения были доступны неограниченному кругу лиц.

Задержание петербуржца за экстремиские посты в соцсетях

Видео: УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

- В отношении задержанного возбудили два уголовных дела. Первое - по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности», второе - по статье «Публичные призывы к террористической деятельности», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент фигурант заключен под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления и искать возможных соучастников.