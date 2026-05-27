Аккредитация личного авто на ПМЭФ обойдется в 350 тысяч рублей

Место на удаленной парковке выйдет чуть дешевле. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники Петербургского международного экономического форума, которые хотят приехать на своей машине, должны заплатить за аккредитацию. Как выяснило РИА Новости, право парковаться на площадке форума стоит 351 тысячу рублей.

- Есть и более дешевый вариант - 259 тысяч рублей. За эти деньги участник получит транзитный проезд через территорию форума и место на удаленной парковке, - уточняется издание.

Для сравнения: наем автомобиля с водителем обойдется еще дороже. Час аренды Mercedes-Benz Maybach W223 стоит 42,9 тысячи рублей. В эту цену входят услуги водителя, аккредитация с парковкой на площадке, заправка, мойка и дезинфекция машины, а также связь с диспетчером. Но арендовать роскошное авто можно только пакетом - минимум на три дня по 14 часов в день. Итого за весь форум сумма составит 1,8 млн рублей.