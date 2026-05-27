Автотехники из Петербурга поехали за пиццей на машине клиента и поцарапали ее

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Петербурге работники шиномонтажа угнали машину клиента, чтобы съездить за пиццей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
- Мужчина 24 и 29 лет предъявлено обвинение в угоне автомобиля без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, - заявили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 марта уже бывшие работники шиномонтажной мастерской на улице Свободы решили покататься на чужом Hyundai Getz. Машина стояла в ремонтном боксе, поэтому мужчины воспользовались ею, чтобы съездить за пиццей.
По дороге в пиццерию они поцарапали заднее правое крыло и бампер автомобиля. Повреждения заметил владелец шиномастерской, когда осматривал машину. Он и сообщил о случившемся.
Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь бывшим работникам шиномонтажа грозит наказание за угон.