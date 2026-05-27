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НовостиЗвезды27 мая 2026 8:20

Праздник цветов «Сиреневый променад» пройдет в Павловске 30 и 31 мая

Для гостей подготовили концерты, лекции и мастер-классы
Регина МАРИНЕЦ
Вход - по обычным билетам в парк. Фото: ГМЗ «Павловск»

Вход - по обычным билетам в парк. Фото: ГМЗ «Павловск»

Музей-заповедник «Павловск» 30 и 31 мая проведет традиционный весенний праздник Сиреневый променад». Гостей ждут на Больших кругах Павловского парка. Вход - по обычным билетам в парк.

- В первый день праздника выступит оркестр Военно-медицинской академии под управлением Михаила Николаева. Во второй день на сцену выйдет струнный ансамбль «Рапсодия» с программой «Блистательный Штраус». Концерт приурочен к 170-летию Штраусовских сезонов в Павловске, - рассказали о программе в пресс-службе ГМЗ «Павловск».

Павильон «Вольер» превратится в лекторий. В субботу заслуженный работник культуры РФ Людмила Коваль расскажет об истории усадьбы. В воскресенье она прочитает лекцию о Марии Федоровне, которая была хозяйкой Павловска, и о моде в портретах того времени. Там же откроется выставка, посвященная сирени, которую высаживали в рамках прошлых «Сиреневых променадов».

Для маленьких гостей у павильона «Старое Шале» проведут мастер-классы. Дети смогут сделать поделки своими руками и забрать их на память.