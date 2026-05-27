Летучих мышей, погибающих от мусора, спасли в Старой Ладоге

В пещере Староладожская нашли ржавую арматуру, трубы, доски и мешки. Фото: Комитет по природным ресурсам Ленобласти

Пещеры на территории памятника природы «Староладожский» очистили от мусора, чтобы спасти летучих мышей от гибели. В субботнике участвовали сотрудники Ленинградского зоопарка вместе с волонтерами и Дирекцией ООПТ ЛО.

Обычный отдых людей оборачивается гибелью животных. Посетители оставляют веревки для навигации, а потом зверьки в них путаются и не могут выбраться. Еда, брошенная внизу, гниет в подземных озерах и отравляет воду. Пластик, огарки свечей и другой хлам годами скапливается под землей.

- В пещере Староладожская нашли ржавую арматуру, трубы, доски и мешки. Из другой - Танечкиной - вытащили больше 20 килограммов веревок. Именно они чаще всего убивают мышей. Весь сор вывезли, - рассказали в пресс-службе Комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Теперь подземелья безопасны. Теперь летучие мыши могут спокойно оставаться здесь на зимовку - им больше ничего не угрожает. Акция прошла в рамках подготовки к встрече краснокнижных животных.