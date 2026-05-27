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НовостиПроисшествия27 мая 2026 8:55

Пьяная мать споткнулась и насмерть раздавила маленького ребенка в Пушкине

Женщину приговорили к ограничению свободы
Регина МАРИНЕЦ
Вдобавок ребенок ударился головой о батарею.

Вдобавок ребенок ударился головой о батарею.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пушкинском районе вынесли приговор женщине, по вине которой погиб ее маленький ребенок. Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

В тот вечер женщина была пьяна. Она взяла малыша на руки и понесла его к окну. Но ноги не слушались - она споткнулась и выронила ребенка. Мальчик упал на пол и ударился головой о металлическую батарею. Сама женщина тоже потеряла равновесие и рухнула сверху прямо на него.

- Ребенок получил тяжелые травмы головы и груди. Спасти его не удалось, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде женщина полностью признала свою вину. Ей назначили наказание - полтора года ограничения свободы. Это значит, что она не сможет выходить из дома в определенное время, менять место жительства и выезжать за пределы города без разрешения.