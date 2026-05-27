Житель Кемерова перепутал друга со своей девушкой и изнасиловал его

Мужчина получил 8,5 лет в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области осудили молодого человека, который надругался над знакомым подростком при странных обстоятельствах. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу Кемеровского районного суда, все началось с пьяных посиделок.

Суд установил, что подсудимый, его девушка и их несовершеннолетний друг выпивали в квартире. Подросток остаться ночевать у пары. Но поздно ночью мужчина проснулся и совершил в отношении несовершеннолетнего действия сексуального характера. Почему насильника заинтересовал знакомый, а находившаяся в той же квартире девушка – осталось загадкой.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год, - сообщили в пресс-службе Кемеровского районного суда.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.