Инфекционист Мескина оценила риск завоза в Россию лихорадки Эбола как низкий

Риск завоза в Россию Эболы низкий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лихорадка Эбола может быть завезена в Россию, но вероятность этого мала. Об этом изданию «Абзац» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам вирус в Россию могут завезти туристы или трудовые мигранты. Однако, климат нашей страны не подходит для возбудителя. А всех, прилетающих из опасных территорий тщательно проверяют.

- Эпиднадзор для Эболы, например, может длиться до трех недель – это максимальное количество дней, когда будут наблюдать за пациентами и возможным появлением симптомов у них. Для менее опасных инфекций возможен карантин на дому. Все предполагаемые заразившиеся, помимо карантина, тщательно обследуются для выявления возбудителя. Все действия на такие случаи четко регламентированы, поэтому в целом наша страна находится в безопасности, – сказала инфекционист Мескина.

Ранее стало известно о вспышке лихорадки Эбола. Сообщалось о 900 заразившихся.