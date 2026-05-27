Диетолог Соломатина рассказала об опасности шпрот

Диетолог рассказала о шпротах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Употребление шпрот может оказать влияние на здоровье человека. Об этом изданию «Абзац» заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, консервы могут спровоцировать отрыв тромба и ускорить старение. Все из-за большого количества соли и канцерогенных веществ.

- Самое неприятное, что есть в шпротах, – это, конечно, копчение. Бензапирен и акриламид наносят ущерб, разрушают наши ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение. Это ассоциировано с рядом заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и рак, – сказала Соломатина.

Эксперт отметила, что разовое употребление шпрот в умеренном количестве не станет причиной проблем со здоровьем. Но людям с хроническими заболеваниями этим продуктом злоупотреблять не стоит.

Отметим, мнения и рекомендации специалистов не являются медицинскими назначениями. Есть противопоказания и всегда нужно консультироваться с лечащим врачом.