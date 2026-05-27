Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

23-летнего петербуржца задержали по подозрению в поджоге оборудования на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Для преступления молодой человек купил на заправке бензин и перелил его в бутылку из-под лимонада. Также он приобрел в магазине жидкость для розжига. Все это он использовал для поджога системы автоматической идентификации подвижного состава, - рассказали в транспортной полиции.

Фото: УТ МВД России по СЗФО

Выяснилось, что молодой человек действовал не сам. Указания он получал через мессенджер от неизвестного куратора. Он нигде не работал, а за поджог надеялся получить быстрые деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Максимальное наказание по ней - до 20 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под стражей. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления и искать того, кто давал задания.