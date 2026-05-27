Ученые СПбПУ создали модель для изучения активности нейронов

В будущем это поможет проверять новые лекарства от болезни Альцгеймера. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Политеха создали искусственный интеллект, который подслушивает нейроны. Модель назвали NEuRT. Она анализирует, как клетки мозга «общаются» друг с другом. Результаты исследования опубликованы в IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

В основе разработки - технология, похожая на ту, что работает в голосовых помощниках. Оказалось, что сигналы нейронов устроены как текст: там важна последовательность и контекст. Нейросеть тренировали угадывать пропущенные фрагменты записей, как человек угадывает пропущенные слова в предложении

- Технология уже отличила здоровый мозг от больного с точностью 98%. Эксперименты ставили на мышах. Нейросеть не просто ставит диагноз, но и показывает, какая именно поломка произошла в нейронной сети. В будущем это поможет проверять новые лекарства от болезни Альцгеймера, - рассказывают ученые.

Для обучения модели использовали 270 гигабайт записей нейронов мышиной коры. Затем нейросеть сама применила знания к другому отделу мозга - гиппокампу. Активность снимали крошечной камерой на голове животного. Нейроны подсвечивали специальным белком, который загорается в момент работы клетки.

Теперь ученые хотят добавить в модель данные о поведении мышей. Искусственный интеллект будет учитывать не только сигналы мозга, но и то, что делает животное в этот момент. Проект поддержан городским Фондом молодежных инноваций и Минобрнауки.