Психолог объяснила, почему летом на работе снижается продуктивность

Психолог рассказала, почему люди выгорают на работе летом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летом на работе почти у всех падает продуктивность. Но почему так происходит? По словам кандидата психологических наук и доцента кафедры общей и клинической психологии ПИМУ Марии Халак, причин может быть несколько. Во-первых, часть людей уходят в отпуска, и на оставшийся персонал частично перекладываются их обязанности. Во-вторых, у людей копятся усталость и неудовлетворенность, а за этим следует эмоциональное выгорание.

- Все из-за того, что организм перестраивается на сезонный спад активности, так как природа в целом становится медленнее в жару. Но профессиональные требования со стороны работодателя не снижаются, и сотрудники начинают испытывать конфликт между биологической потребностью в отдыхе и необходимостью работать. В итоге если отпуск запланирован на июль-август, то в июне выгорание достигнет максимума из-за эффекта «последнего рывка», - цитируют эксперта в НИА «Нижний Новгород».

Психолог настаивает, что нужно вовремя замечать признаки переутомления и стараться давать себе возможность для восстановления, необязательно с помощью отпуска.