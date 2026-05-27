Капсулу времени заложили в камине Мариинского дворца

Капсула выполнена из нержавеющей стали в виде цилиндра. Фото: Александр Бельский

В День основания Петербурга губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский оставили послание потомкам. Они заложили «Капсулу времени» в фойе Красного зала Мариинского дворца. Вскрыть ее предстоит ровно через 100 лет - 27 мая 2126 года.

- Место выбрали не случайно. Мариинский дворец - важная часть истории города. Капсула выполнена из нержавеющей стали в виде цилиндра. На корпусе выгравировали дату закладки и наказ вскрыть через век, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Что положили внутрь? Послание от Беглова и Бельского, юбилейную медаль «80 лет Победы», почетный знак «В честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады». Также туда отправили жетон и схему метро, значок к 100-летию «Зенита», модель подлодки проекта «Лада» и модель брига «Алые паруса». Добавили значок Ленинградского полка и спецвыпуск газеты «Петербургский дневник» с письмами ветеранов и молодежи.

Храниться капсула будет в старинном камине. Раньше Красный зал служил парадной приемной мужа Марии Николаевны - герцога Лейхтенбергского.