Мажора из Нижнего Новгорода, устроившего массовое ДТП, отпустили из зала суда

Нижегородского мажора отпустили под запрет определенных действий. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мажора из Нижнего Новгорода, который на кабриолете Mercedes-Benz устроил массовое ДТП в центре города, не стали арестовывать. Юношу отпустили из зала суда под запрет определенных действий. Как пишет НИА «Нижний Новгород», 21-летнему гонщику нельзя посещать бары, выходить в Интернет, садиться за руль и общаться со свидетелями по громкому делу. Мажор полностью признал вину и раскаялся за свое поведение: хотя, напомним, сразу после аварии третьекурсник отказался проходить освидетельствование и раздавал интервью СМИ, где призывал «нищету не обижаться».

- Иномарку подсудимого изъяли как вещдок. Против него возбудили два уголовных дела. Первое – за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта. Второе – о хулиганстве. Их расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Добавим, что отец мажора работал в крупном автомобильном холдинге, но с недавних пор ушел с поста.