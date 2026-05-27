На КАД будут частично перекрывать движение авто на время ПМЭФ

Во время ПМЭФ-26 на КАД будут перекрытия. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Водителей в Петербурге предупредили о перекрытии нескольких участков КАД на время проведения ПМЭФ-2026. Как пишет Moika78.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения продлятся с 2 по 6 июня, когда в Северную столицу прилетят важные иностранные гости. В частности, запреты коснутся большегрузов – им нельзя будет проехать по транспортной развязке на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на перекрестке с автодорогой «Марьино – Ропша».

- На время закроют доступ на площадки отдыха для автомобилистов, расположенных на участке КАД с 60-го по 94-й километр, - отмечает издание. – Кроме того, в дни ПМЭФ-26 на КАД будут полностью перекрывать некоторые участки. Водителей будут своевременно информировать об ограничениях на табло на трассе.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» писала о том, какие стенды подготовили регионы России на новом международном экономическом форуме и чем собираются удивлять гостей.