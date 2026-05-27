Петербуржцам рассказали, какая дачная травма может привести к летальному исходу

Петербуржцев предупредили о возможном заболевании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Царапина от ржавого гвоздя или заноза от старой доски могут стать причиной столбняка, который опасен для жизни. Об этом в своем интервью NEWS.ru сообщила директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева. По ее словам, каждый год более 30 жителей России заражаются этой инфекцией.

- Травмы, на первый взгляд незначительные, такие как царапина от гвоздя или заноза от доски, могут привести к столбняку. Возбудителем болезни является столбнячная палочка, вырабатывающая мощный токсин при попадании в организм, - предупредила Григорьева.

Врач отметила, что пик заболеваемости столбняком приходится на лето, когда люди активно проводят время на даче и в огороде. Заражение также возможно через ожоги, укусы животных и другие повреждения кожи.

- Каждый год в России около 30-40 человек заражаются столбняком. Лекарства от этого заболевания нет, а смертность достигает 50 процентов. Первые симптомы появляются через 3–21 день после заражения. В этот период важно принять меры для спасения жизни и минимизации последствий инфекции, - подытожила Григорьева.