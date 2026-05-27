Пятеро жителей Петрозаводска обманом похитили 2,1 млн рублей у участника СВО

Жертвой стал 46-летний мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты - пять жителей Петрозаводска. Они действовали организованной группой на территории родного города и Петербурга.

Жертвой стал 46-летний мужчина, который заключил контракт о прохождении военной службы. Ему выплатили 2,1 млн рублей - именно этими деньгами и заинтересовались мошенники.

- С июля по сентябрь 2025 года аферисты обманом завладели банковской картой потерпевшего. После того как средства поступили на счет, они их похитили, - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурантов задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Правоохранители полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.