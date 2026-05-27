Объявленный в розыск сосновский маньяк-душитель Андрей Кийко может быть мертв

Сбежавший из госпиталя маньяк-душитель Андрей Кийко может быть мертв Фото: t.me/gsuskrf_spb

Серийный убийца Андрей Кийко может быть мертв. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Сутками ранее СМИ распространили новость, что осужденный на 25 лет колонии сосновский маньяк-душитель из Петербурга неожиданно пропал после лечения в госпитале в Кронштадте. Мать Кийко отреагировала на эти новости с недоверием и заверила, что сын стал инвалидом и никуда не смог бы сбежать, тем более в поселок Ропша в Ленобласти, где его якобы недавно заметил бдительный гражданин. Кроме того, она пожаловалась, что документы на Кийко постоянно теряли.

- По нашим данным, маньяк действительно объявлен в федеральный розыск, - пишет «Фонтанка».

Но по другим свидетельством, которые приводят журналисты, Кийко может быть уже полгода как мертв. Сейчас следствие распутывает этот клубок, чтобы поставить точку в истории.