Двое мужчин украли строительные бытовки в Луге на 1,1 млн рублей

Все украденное изъяли и вернули законным владельцам. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали второго подозреваемого в краже строительных бытовок в Луге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские нашли 48-летнего мужчину на Богатырском проспекте. Ранее, 5 мая, за это же преступление задержали его подельника, 33-летнего рецидивиста. Ущерб от первой кражи составил 735 тысяч рублей. Ворованное удалось найти и вернуть владельцу.

После того как оперативники задержали второго участника, выяснилось, что у этой парочки были и другие жертвы. В ходе расследования нашли еще три коммерческие организации, которые лишились своих бытовок.

- Общий ущерб по всем эпизодам составил почти 1,15 млн рублей. Все украденное изъяли и вернули законным владельцам, - рассказали в полиции.

Изначально дело возбудили по статье о краже в крупном размере. Теперь, после раскрытия новых фактов, его переквалифицировали на более тяжкую часть - «кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой».