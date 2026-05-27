Мошенников задержали, все оборудование изъяли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный мошеннический узел с 30 тысячами SIM-карт накрыли в Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Полицейским удалось обнаружить и задержать группу мошенников, обслуживавшую аферистские колл-центры. Злоумышленники делали до 3 тысяч звонков в день. Для связи использовались мессенджеры, посредники для покупки и активации SIM-карт, а также специальные устройства - SIM-банки. Всего было изъято 21 такое устройство, каждое из которых поддерживало до 336 SIM-карт. Активировано более 30 тысяч SIM-карт.

- Один из участников группы зарегистрировал ИП для заключения договоров с операторами связи. Ежедневно создавалось около 100 аккаунтов в мессенджерах, которые затем продавались в даркнете. Для обеспечения анонимности использовались VPN-сервисы, - рассказало агентство.

В результате проведенных обысков оперативники конфисковали SIM-банки, компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты. Блокировка сети позволила прекратить до 3 тысяч мошеннических звонков ежедневно.