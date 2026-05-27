Ленобласть предложила Петербургу ввести компенсации для дач с электроотоплением

Всему виной новые дифференцированные тарифы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты ЗакСа Ленобласти обратились к петербургским коллегам с предложением ввести льготы для горожан, у которых есть домики без газа в деревнях региона. На проблему жалуются сами горожане - зимой счета за свет стали космическими.

- Всему виной новые дифференцированные тарифы, которые заработали по стране с 2025 года. Те, кто греется электричеством, попали на «экономически обоснованный» или вообще коммерческий тариф, - объясняют депутаты.

Область уже пыталась помочь своим. В феврале 2026-го здесь приняли пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Но есть подвох: льгота только для местных жителей, кто прописан в Ленобласти не менее года. Петербуржцы, у которых там просто дача или второй дом, под нее не попадают.

Теперь просят о помощи городских депутатов. Ленинградские парламентарии хотят, чтобы в Петербурге проработали механизм частичной компенсации затрат на свет. Особенно для тех, кто относится к незащищенным группам населения. Обращение направлено в Мариинский дворец.