Суд разобрался в ситуации и встал на сторону гражданки Молдовы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранке аннулировали ВНЖ в Петербурге из-за отъезда в гости вместе с мужем. В момент, когда к женщине пришли в дом с проверкой – ее не оказалось на месте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Женщина приехала из Молдовы. В Петербурге встретила своего будущего супруга – пара поженилась, прожила в браке несколько лет, а после муж молдованки ушел на СВО. Все это время женщина жила в Северной столице со свекровью, пока ей не пришло оповещение об аннулировании ВНЖ.

- В Смольнинском районном суде было рассмотрено дело об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) у гражданки Молдовы. Решение было принято из-за предполагаемой недостоверной информации о ее месте жительства, - рассказали в пресс-службе городских судов. - Супруга участника судебных разбирательств пыталась оспорить решение миграционных служб. В ходе процесса выяснилось, что на момент проверки пара находилась в гостях. Это подтвердила свекровь женщины.

Суд установил, что решение об аннулировании ВНЖ было принято с нарушением закона и ущемляет право молдованки на неприкосновенность личной и семейной жизни. В результате суд удовлетворил иск и признал решение МВД незаконным.