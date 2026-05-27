Выставка к 330-летию Военно-морского флота открылась в Петербурге

На выставке представили уникальные фото и архивные документы. Фото: https://max.ru/a_belsky

В Президентской библиотеке прошла презентация выставки, приуроченной к 330-летию Военно-морского флота России и 120-летию его подводной составляющей. На церемонии открытия выступили представители исполнительной и законодательной власти, а также Военно-морского флота. Об этом сообщил Александр Бельский в своих соцсетях.

На выставке представили элементы морской формы, архивные документы и фотографии, средства связи береговых частей, газеты военных лет, рассказывающие о вкладе ВМФ в победу в Великой Отечественной войне, а также макеты подводных лодок различных классов. Экспозиция демонстрирует развитие отечественной конструкторской школы.

- Живя в морской столице России, важно знать ее историю, - отметил Бельский.

Выставка будет работать до 21 августа.

Также поздравить учреждение с днем рождения и увидеть экспозицию первыми пришли главные люди Петербурга и командование флота.