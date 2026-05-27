Катя Лель назвала любимые места для отдыха

Катя Лель полюбила отдых на Востоке. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА

Россияне готовятся к сезону отпусков и звезды – не исключение. Катя Лель в интервью Общественной Службе Новостей рассказала, что больше всего любит отдыхать за границей, особенно в ОАЭ и Египте. Как говорит певица, ее покорили страны Ближнего Востока. По ее словам, там очень высокий уровень сервиса в ресторанах и отелях, а вокруг царит роскошь.

- Такие условия не могут не поразить и покорить. Кроме того, мне очень нравится Италия, она моя давняя и искренняя любовь. Я с детства люблю итальянские фильмы, поэтому Рим и его пригороды - это те места, куда хочется возвращаться. Вообще я обожаю путешествовать по миру, не могу жить без поездок за границу, цитируют Катю Лель в издании.

При этом певица упомянула, что раньше чаще посещала столицы европейских городов. Также у телезвезды в планах съездить в Китай, но пока она не знает, когда именно.