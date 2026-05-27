В день рождения Петербурга мосты окрасятся в цвета триколора

Русский триколор отобразится на главных мостах Петербурга ко Дню города. Фото: СПб ГБУ "Ленсовет"

В День основания Северной столицы три главных моста окрасятся в цвет российского триколора. Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура засияют цветами российского флага. Как пояснили в СПб ГБУ «Ленсвет», эта световая инсталляция – символ гордости за город, который всегда занимал особое место в истории страны, а сегодня считается ее культурным, научным и экономическим центром.

Праздничная иллюминация включится 27 мая в 22:45 и будет работать до утра по стандартному графику уличного освещения. В «Ленсвете» рассказали:

– Проект художественного светового оформления реализуется Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с «Ленсветом».

Насладиться зрелищем и сделать памятные кадры петербуржцы и гости города смогут с набережных, прилегающих к переправам. Организаторы советуют не затягивать с прогулкой: впечатляющая подсветка будет радовать глаз только одну ночь – с 27 на 28 мая.