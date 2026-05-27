Ленобласть расширила жилищную поддержку для участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Законодательное собрание Ленинградской области приняло поправки сразу в три региональных закона, касающихся жилищных отношений. Решение было принято на 85-м заседании в трёх чтениях. Инициатива принадлежит губернатору Александру Дрозденко.

Изменения приводят областное законодательство в соответствие с федеральным законом «О ветеранах». Речь идёт об уточнении категорий граждан, которые признаются ветеранами и инвалидами боевых действий - участниками специальной военной операции.

Поправки затронули три ключевых областных закона. Первый регулирует полномочия местных властей в жилищной сфере. Второй касается единовременных выплат на капитальный и текущий ремонт жилья. Третий, принятый в декабре 2025 года, предусматривает единовременные выплаты для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО на покупку или строительство жилья.

Новым законом уточняется, кто именно имеет право на такие выплаты. В список включены лица, которые заключали контракты с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполняли задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета, исполнявшие свои обязанности в ходе СВО.

Также устанавливается важное уточнение: право на жилищную выплату имеют только граждане Российской Федерации. Кроме того, вводится новое основание для отказа в выплате, если в рамках межведомственного взаимодействия не удалось получить подтверждающие сведения об участии человека в специальной военной операции.

Законопроект принят сразу в трех чтениях