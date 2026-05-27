Тепло вернется в Петербург к 1 июня

До жары в Петербурге еще далеко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Никакого праздника – в Петербурге еще неделю будет холодно и дождливо. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на синоптика Александра Ильина. По его словам, распогодится только к 1 июня, а пока горожанам придется потерпеть. В частности, в четверг, 28 мая, температура воздуха днем не поднимется выше +11 градусов. Такая же ситуация и 29 мая. В субботу, 30-го числа, чуть потеплеет – до +13-14 градусов по Цельсию.

- Ожидать изменения погоды можно только с воскресенья, 31 мая, - цитируют метеоролога в информагентстве. – В этот день потеплеет до +18 градусов. Дожди при этом сохранятся. А уже в понедельник, 1 июня, воздух наконец-то прогреется до +20 градусов. И такая погода сохранится примерно на всю первую декаду месяца.

Впрочем, временами в июне можно ожидать температуру до +23 градусов. Так что, гляди, и вода в реках, озерах и Финском заливе со временем станет теплой.