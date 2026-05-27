Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 14:18

Тепло вернется в Петербург к 1 июня

Терпеть дожди и похолодание петербуржцам придется еще неделю
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
До жары в Петербурге еще далеко.

До жары в Петербурге еще далеко.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Никакого праздника – в Петербурге еще неделю будет холодно и дождливо. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на синоптика Александра Ильина. По его словам, распогодится только к 1 июня, а пока горожанам придется потерпеть. В частности, в четверг, 28 мая, температура воздуха днем не поднимется выше +11 градусов. Такая же ситуация и 29 мая. В субботу, 30-го числа, чуть потеплеет – до +13-14 градусов по Цельсию.

- Ожидать изменения погоды можно только с воскресенья, 31 мая, - цитируют метеоролога в информагентстве. – В этот день потеплеет до +18 градусов. Дожди при этом сохранятся. А уже в понедельник, 1 июня, воздух наконец-то прогреется до +20 градусов. И такая погода сохранится примерно на всю первую декаду месяца.

Впрочем, временами в июне можно ожидать температуру до +23 градусов. Так что, гляди, и вода в реках, озерах и Финском заливе со временем станет теплой.