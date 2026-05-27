В Петербурге можно будет забронировать катер заранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аренду прогулочных катеров в Петербурге можно будет оформить через приложение. Петербуржцы и гости города смогут заранее забронировать прогулку на катере по рекам и каналам Северной столицы. Услуга доступна для празднования, свиданий или просто для наслаждения видами города с воды. Об этом сообщил разработчик приложения.

- Аренда катера возможна на срок от одного до четырех часов. Сначала в приложении будет доступно несколько десятков катеров от партнеров, количество будет увеличиваться. Прогулки проводятся капитанами с соответствующей категорией прав на судах с лицензией и судовым билетом, - рассказала пресс-служба компании.

Минимальное время для оформления предзаказа - полчаса, но рекомендуется бронировать катер за несколько дней. После оформления предзаказа информация о назначенном капитане отобразится в приложении.

Оплатить прогулку можно только через безналичный расчет в приложении. Стоимость аренды начинается от 9 тысяч рублей и зависит от вместимости катера и продолжительности прогулки. В приложении представлены суда, вмещающие до 5, 7 и 9 пассажиров.