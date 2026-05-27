В Петербурге росгвардейцы спасли 17-летнюю девушку, сбитую на электросамокате

Девушка неподвижно лежала на проезжей части. Ей была оказана помощь сотрудниками Росгвардии. Фото: Росгвардия

Случай, который мог стоить жизни 17-летней девушке. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил на перекрестке девушку – она лежала на проезжей части без движения. Рядом валялся арендованный электросамокат и стояла машина с разбитым передним бампером.

Сотрудники сразу вызвали скорую и ГАИ, оцепили место аварии и бросились к пострадавшей. Пока ждали врачей, ее укрыли от холодного ветра и дождя форменной курткой и термоодеялом.

В пресс-службе Росгвардии рассказали:

– Росгвардейцы незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и наряд ГАИ. До их прибытия оказали доврачебную помощь пострадавшей.

Несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики отметили: помощь подоспела вовремя, без нее пострадавшая могла получить серьезное переохлаждение. Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГАИ.