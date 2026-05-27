В Ленобласти 8-летняя девочка погибла в лобовом ДТП с фурой

Пассажиры и водитель легковушки погибли сразу. Фото: пресс-служба Леноблпожспаса

Жуткая авария унесла жизнь ребенка днем 27 мая в Бокситогорском районе. На трассе А-114 «Вологда – Новая Ладога» лоб в лоб столкнулись Renault Duster и большегруз MAN.

По предварительным данным полиции, 56-летний водитель легковушки по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Удар был предельным, после чего кроссовер смяло почти до багажника. Смерть наступила сразу. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, салоне находились три человека: сам водитель, 8-летняя девочка и женщина, личность которой пока не установлена:

– По факту аварии проводится проверка. Устанавливается личность еще одной погибшей.

Ранее пресс-служба Леноблпожспаса сообщили о трех погибших, в числе которых был 14-летний подросток. Однако по уточненным данным полиции, жертвой стала 8-летняя девочка.