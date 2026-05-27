Около 300 тысяч мусульман отметили Курбан-Байрам в Петербурге

Курбан-Байрам совпал с Днем рождением Петербурга. Фото: vk.com/dumspb

В Петербурге 300 тысяч мусульман собрались на праздничные богослужения по случаю Курбан-Байрама. Об этом сообщила пресс-служба Духовного центра мусульман города и Северо-Запада России.Наибольшее число верующих собралось у Санкт-Петербургской Соборной мечети на Петроградской стороне, где молились около 120 тысяч человек. Муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев провёл праздничную службу и высоко оценил уровень организации мероприятий.

В других районах города также было многолюдно: в Приморском районе у Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрата Пончаева собрались более 100 тысяч верующих. На Сенной площади молельный дом посетило около 30 тысяч человек. В Красном Селе духовно-просветительский центр принял до 5 тысяч прихожан, а в молельном доме на улице Беринга - почти 2 тысячи.

- Курбан-Байрам - один из важнейших мусульманских праздников, который символизирует завершение хаджа - паломничества в Мекку. После праздничного намаза верующие разошлись по домам, к друзьям и родственникам, чтобы продолжить празднование, - отметили в пресс-службе центра.