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НовостиЗвезды27 мая 2026 16:47

Шура может заработать больше 16 млн рублей на трех концертах в России и Беларуси

По данным URA.RU, уже продали билетов в сумме почти на 11 миллионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Шура может обогатиться на 16 млн рублей за счет трех будущих концертов.

Шура может обогатиться на 16 млн рублей за счет трех будущих концертов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шура существенно заработает на трех концертах в России и Беларуси, а конкретно в Москве, Светлогорске и Минске. По данным URA.RU, музыкальные площадки уже продали билетов в сумме почти на 11 миллионов рублей. По прогнозам информагентства, команда певца сможет заработать всего 16,2 млн рублей. Правда, в издании уточняют, что не подсчитали возможные расходы на проведение выступлений.

- Известно, что концертная площадка в Минске рассчитана на 1329 мест, там на данный момент продали билетов всего на сумму в 7,5 млн рублей. Свободными остались только 38 билетов. В Светлогорске концертная площадка вмещает 1700 человек, из которых 1006 билетов еще доступны. 700 проданных билетов – это примерно 2,6 млн рублей. В Москве площадка меньше - там доступно всего 91 место, при этом уже полностью скуплены семь столов, а еще шесть заняты частично, - пишет информационное агентство.

Ранее Шуре исполнился 51 год. Он отметил праздник сольный концертом в Москве в ночь с 19 на 20 мая.