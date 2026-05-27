Шура может заработать больше 16 млн рублей на трех концертах в России и Беларуси

Шура может обогатиться на 16 млн рублей за счет трех будущих концертов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шура существенно заработает на трех концертах в России и Беларуси, а конкретно в Москве, Светлогорске и Минске. По данным URA.RU, музыкальные площадки уже продали билетов в сумме почти на 11 миллионов рублей. По прогнозам информагентства, команда певца сможет заработать всего 16,2 млн рублей. Правда, в издании уточняют, что не подсчитали возможные расходы на проведение выступлений.

- Известно, что концертная площадка в Минске рассчитана на 1329 мест, там на данный момент продали билетов всего на сумму в 7,5 млн рублей. Свободными остались только 38 билетов. В Светлогорске концертная площадка вмещает 1700 человек, из которых 1006 билетов еще доступны. 700 проданных билетов – это примерно 2,6 млн рублей. В Москве площадка меньше - там доступно всего 91 место, при этом уже полностью скуплены семь столов, а еще шесть заняты частично, - пишет информационное агентство.

Ранее Шуре исполнился 51 год. Он отметил праздник сольный концертом в Москве в ночь с 19 на 20 мая.