Подтерлась паспортом: Блогерш осудят за видео с голыми ягодицами на фоне плаката «Родина-мать зовет!» в Петербурге

Девушки были пьяны и снимали все на камеру. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге осудят девушек за пьяное видео с голыми ягодицами на фоне плаката «Родина-мать зовет!». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Инцидент произошел 27 мая 2025 года, когда две девушки выпили и устроили бардак: одна из них у павильона станции метро «Площадь Александра Невского» справила нужду на свой паспорт и подтерлась им, а после подошла к плакату с Георгиевской лентой, фотографией «Комбат» и монументом «Родина-мать зовет!», облокотилась на плакат и начала трясти голыми ягодицами на камеру. Все это сопровождалось громкими матами.

- Вторая девушка также выражалась нецензурно и цинично прикасалась к ягодицам первой. Записанные действия были распространены в интернете, - рассказали в пресс-службе судов города. Теперь девушек будут судить не только за треш-контент, но и за надругательство над Государственным гербом РФ, реабилитацию нацизма, осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

По делу назначено предварительное слушание.