Александр Беглов вручил премии Правительства Петербурга в области культуры и искусства за 2025 год

Среди награжденных - 41 петербуржец, в том числе участники творческих коллективов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге прошла церемония вручения премий Правительства города в области культуры и искусства за 2025 год. Награды вручили лауреатам в десяти номинациях. Среди награжденных - 41 петербуржец, в том числе участники творческих коллективов. Всего отметили 64 человека. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Премии получили представители Государственного Русского музея за выставочный проект «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», Татьяна Казакова, художественный руководитель Театра комедии имени Н. П. Акимова, за вклад в развитие театрального искусства, Сергей Екимов - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, за создание исторической оратории «Вехи Победы» и другие деятели культуры.

Кроме этого, вручили и знаки отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и благодарности губернатора. Татьяна Соловьееа, писатель, краевед и почетный гражданин Адмиралтейского района, была награждена знаком отличия за свои работы, посвященные истории, архитектуре и жителям города.

- Несколько лет назад я обращалась за помощью издать альбом «Нева – царица Петербурга». И вы тогда поддержали даже подсказали мне, современность добавить. И эта книга получила звание «Лучшая книга года» на международном конкурсе, - рассказала писательница, поделившись впечатлениями с губернатором Александром Бегловым.

Сам Александр Беглов обратился к участникам церемонии с приветственным словом, подчеркнув важность работы деятелей культуры для процветания города.

- Мы делаем все возможное для развития культуры Петербурга, - отметил губернатор.

Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина также выразила благодарность губернатору за поддержку культуры и отметила роль культуры в интеллектуальном развитии будущих поколений.