Бельский: В Петербурге сносят большинство детских площадок из-за безопасности

По словам Бельского, снос детской площадки не значит строительство новой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге сносят большинство детских площадок из-за безопасности. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в программе «Среда Бельского» на телеканале «Санкт-Петербург». По его словам, демонтаж связан с тем, что у многих площадок нет владельца.

Спикер городского парламента пояснил, что такие площадки могут представлять угрозу для безопасности детей. Поэтому власти проводят замену там, где это возможно, а в остальных случаях демонтируют.

- Несколько лет назад в городе было выявлено около 800 детских площадок без владельца. Они были построены компаниями, но многие из них не обслуживались должным образом. Сейчас в городе действует специальная комиссия, которая следит за безопасностью детских площадок, - рассказал Бельский. Приоритетом для властей остается обеспечение безопасности детей.

Александр Бельский подчеркнул, что демонтаж площадки не означает автоматического появления новой на её месте, так как земля может принадлежать компании-застройщику.