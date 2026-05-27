Александр Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт Петербурге»

В Петербурге отметили День библиотек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Академической капелле прошел торжественный вечер, посвященный Общероссийскому Дню библиотек. Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в мероприятии.

- Мы обратились с просьбой поддержать нашу инициативу – разрешить России приехать и посмотреть на деятельность наших библиотек, - поделилась директор библиотеки Маяковского Зоя Чалова. Губернатор Петербурга поддержал просьбу и отметил, что это правильная инициатива.

По словам Беглова, Петербург должен участвовать во Всероссийском конкурсе на звание «Библиотечная столица России – 2028» и побороться за право провести Всероссийский библиотечный конгресс. Глава города подчеркнул важность роли библиотек в культурной жизни и отметил, что за короткое время многие библиотеки стали современными культурными центрами.

- Мы продолжаем дело наших предков, дело Петра I. И мы обязаны быть хранителями тех традиций, - рассказал Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге работают 202 общедоступные библиотеки, которые в прошлом году обслужили почти 800 тысяч читателей и приняли более 8 миллионов посещений. Ежегодно библиотеки организуют около 60 тысяч мероприятий.

Также на вечере в Капелле впервые вручили награды лауреатам премии Губернатора Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге». Премия была учреждена в этом году и присуждалась в 12 номинациях.