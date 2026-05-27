Фасады подсветят проекциями картин авангардистов в честь Дня рождения Петербурга

Инсталляции можно будет увидеть на разных фасадах домов. Фото: https://max.ru/id7830000994_gos

В честь Дня рождения Петербурга фасады зданий в разных районах города украсят световыми проекциями произведений художников-авангардистов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Идею предложила выставка «Город и художник. Территория свободы», которая открылась в Петропавловской крепости к 323-летию города. Для проекции выбрали 14 живописных и графических работ художников второй половины XX века, представляющих различные направления авангардного искусства.

- Световые проекции будут включать каждый вечер одновременно с городским освещением. Они будут доступны для просмотра до 4 июня, - рассказали в пресс-службе комитета.

Точки показа организуют в семи районах города: Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом. Всего будет девять точек показа. Среди них - Шпалерная улица, 44, Каменноостровский проспект, 26–28, Московский проспект, 91, 8-я линия Васильевского острова, 85а, набережная Обводного канала, 89, а также несколько адресов в Шушарах и Ломоносове.

Проект реализуется Комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Комитетом по энергетике и «Ленсветом» при поддержке музея истории Петербурга.