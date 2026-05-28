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НовостиОбщество28 мая 2026 4:23

Строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» идет с опережением графика

Оба судна строят на Балтийском заводе
Регина МАРИНЕЦ
Всего на Балтийском заводе сейчас строят три ледокола этого проекта.

Всего на Балтийском заводе сейчас строят три ледокола этого проекта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Атомоходы проекта 22220, которые возводят на Балтийском заводе в Петербурге, готовы раньше намеченных сроков. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью газете «Страна Росатом». По его словам, фактическая готовность ледокола «Чукотка» превысила плановую: 85,5% вместо 85,1%. Второй корабль - «Ленинград» - готов на 31,45% при плане 30,05%.

До конца мая строители собираются начать ключевой этап - загрузку ядерного топлива на «Чукотку». Эту операцию планируют полностью завершить в июне. На «Ленинград» в ближайшее время должны привезти первый реактор РИТМ-200.

Всего на Балтийском заводе сейчас строят три ледокола этого проекта. Третий называется «Сталинград», его заложили в ноябре прошлого года. Работы на нем идут по плану, без отставаний.

Кстати, в кассах петербургского метро на днях начали продавать специальный жетон. Лимитированную партию выпустили к 170-летию Балтийского завода. Метрополитен предупредил, что количество экземпляров ограничено, поэтому жетоны могут быстро разойтись.