28 мигрантов-нарушителей депортируют после рейда в Новоселье

Параллельно инспекторы ГИБДД проверили 48 машин. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

27 мая в поселке Новоселье прошла масштабная проверка иностранцев. Полицейские осматривали строительные городки на Петропавловской улице. В рейде участвовали сотрудники миграционной службы, ГИБДД, кинологи, а также бойцы Росгвардии и спецслужб.

- Всего проверили документы у 527 иностранных граждан. Из них 55 человек доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. У 28 нашли нарушения миграционного законодательства. Их привлекли к ответственности, а затем выдворят из страны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Параллельно инспекторы ГИБДД проверили 48 машин. У шести водителей нашли нарушения: перевозку детей без кресел и отсутствие страховки. На них составили административные протоколы.

Подобные рейды в ГУ МВД называют особым приоритетом. Они нужны для контроля за миграционной ситуацией и повышения безопасности в регионе. Мероприятия проводят на регулярной основе. В следующий раз полицейские могут прийти в любой другой район области.