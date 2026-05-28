Женщина подожгла придверный коврик на Яхтенной из-за долга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяная петербурженка подожгла коврик знакомого за невозвращенный долг. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Глубокой ночью 27 мая в МЧС позвонил диспетчер и сообщил о пожаре. В доме на Яхтенной улице кто-то поджег придверный коврик. Огонь перекинулся на входную дверь, повредив ее. Пожарные быстро потушили пламя. Люди не пострадали, - рассказали в полиции.

Кто устроил поджог, выяснили быстро. В полдень того же дня оперативники задержали 46-летнюю безработную местную жительницу на улице Савушкина. Женщина была сильно пьяна. Она призналась: коврик лежал у квартиры ее знакомого, который задолжал деньги и не возвращал. Таким образом она решила наказать должника.

Теперь наказание ждет саму поджигательницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.