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НовостиОбщество28 мая 2026 7:13

Губернатор Ленобласти порвал сухожилие, играя в волейболвидео

Травма не помешает выполнять обязанности главы региона
Регина МАРИНЕЦ
Дрозденко признался, что спорт остается для него важной частью жизни.

Дрозденко признался, что спорт остается для него важной частью жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона получил травму на спортивной площадке во вторник. Дрозденко неудачно приземлился и порвал сухожилие. Он сам рассказал об этом в своих соцсетях.

- Досадно, но спорт есть спорт, - прокомментировал происшествие Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, теперь некоторое время придется хромать, но на работе это никак не скажется. Травма не мешает выполнять обязанности губернатора Ленобласти.

Дрозденко играет в баскетбол

Видео: Александр Дрозденко/telegram

Дрозденко признался, что спорт остается для него важной частью жизни и помогает перезагружаться после рабочего дня. Несмотря на плотный график, он старается находить время на тренировки один-два раза в неделю. Губернатор также вспомнил, как раньше успешно забросил баскетбольный мяч в восстановленном школьном спортзале в Енакиево.

В конце обращения Дрозденко дал совет всем любителям активного образа жизни: беречь себя и не забывать про разминку перед играми и тренировками.