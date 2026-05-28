Дрозденко признался, что спорт остается для него важной частью жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона получил травму на спортивной площадке во вторник. Дрозденко неудачно приземлился и порвал сухожилие. Он сам рассказал об этом в своих соцсетях.

- Досадно, но спорт есть спорт, - прокомментировал происшествие Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, теперь некоторое время придется хромать, но на работе это никак не скажется. Травма не мешает выполнять обязанности губернатора Ленобласти.

Дрозденко играет в баскетбол Видео: Александр Дрозденко/telegram

Дрозденко признался, что спорт остается для него важной частью жизни и помогает перезагружаться после рабочего дня. Несмотря на плотный график, он старается находить время на тренировки один-два раза в неделю. Губернатор также вспомнил, как раньше успешно забросил баскетбольный мяч в восстановленном школьном спортзале в Енакиево.

В конце обращения Дрозденко дал совет всем любителям активного образа жизни: беречь себя и не забывать про разминку перед играми и тренировками.