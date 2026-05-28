В Ленобласти выбрали лучшие Советы депутатов. Источник фото: lenoblzaks.ru.

В Ленинградской области наградили лидеров ежегодного соревнования среди муниципальных Советов депутатов. Конкурс такого формата - единственный во всём Северо-Западном федеральном округе, он проводится уже в 18-й раз, и с каждым годом он собирает всё больше участников. В этом сезоне за победу боролся 51 муниципалитет, год назад их было 40.

В рамках конкурса оценивалась работа представительных органов за 2025 год. С этого года правила изменили: соревнование проходит в один этап. Муниципальные районы сами собирают документы от поселений и направляют их в областной парламент, где специальное жюри определяет лучших.

- Это конкурс не просто органов местного самоуправления, а прежде всего представительных органов. Мы оцениваем депутатскую деятельность, работу с избирателями, умение доносить свою позицию и учитывать мнение жителей. Жизнь меняется, и нельзя работать по критериям, утверждённым в 2010 году, поэтому мы корректируем подходы в зависимости от текущих задач, - отметил председатель постоянной комиссии заксобрания Ленобласти по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов.