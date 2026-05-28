Петербуржцы смогут узнать график отключения горячей воды на онлайн-картах

График может отличаться даже у соседних зданий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге запустили новый способ проверки дат отключения горячей воды. Информация появилась на городских картах. К слову, сервис также работает в Москве и Мособласти.

- Теперь достаточно найти свой дом по адресу или кликнуть по зданию на карте, и в карточке отобразятся сроки профилактики и общее количество дней без воды, - рассказали в компании.

Раньше горожанам приходилось искать графики на сайтах администраций, управляющих компаний или теплоснабжающих организаций. Также можно было заглянуть на городской портал. Теперь все стало проще - данные собрали в одном месте.

Ежегодно летом горячую воду в Петербурге отключают по районам, улицам и отдельным домам. Это делают для профилактики и ремонта перед новым отопительным сезоном. График может отличаться даже у соседних зданий, поэтому точную информацию важно проверять перед каждым отключением.