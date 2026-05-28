Спасатели 4 часа вызволяли котенка из люка в Петербурге под сильным дождем

Теперь котенок остается под наблюдением врачей. Фото: «Кошкиспас»

Маленький котенок провалился в люк ливневой канализации на улице Вавиловых и не мог выбраться. Спасатели приехали сразу, но операция затянулась на четыре часа.

Животное сидело на кромке переливной трубы. Но когда рядом зашумели, оно от страха ушмыгнуло дальше - перебралось в соседний колодец, потом в третий, затем в следующий. Все люки глубиной 2,5-3 метра. На дне - грязь и вода. А сверху еще и дождь усиливался, осложняя работу.

- Больше часа пытались вытолкнуть котенка, но без толку. Он плачет, его слышно, но не видно, - рассказали волонтеры «Кошкиспаса». Каждая минута тянулась как вечность.

Наконец его нашли в воде за краем коллектора. Котенок не шевелился и не дышал. Его срочно повезли в ветклинику. Состояние было критическим: гипотермия, зрачки не реагировали на свет.

Но чудо случилось. Около трех часов ночи малыш пришел в себя. Он смог самостоятельно двигаться. Теперь котенок остается под наблюдением врачей.