Диетолог перечислила продукты и блюда, которые нельзя есть перед перелетом

Названы продукты, которые нельзя есть перед полетом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Близится период отпусков. Значит, и перелетов в жизни каждого путешественника станет больше. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, которая пообщалась с URA.RU, есть некоторые блюда, которые нельзя есть перед посадкой на самолет, иначе желудок и кишечник будут испытывать дискомфорт. В частности, нельзя пить газировку, которая вызывает вздутие, а что обычно происходит вслед за этим, думаем, можно не напоминать – ваши соседи в самолете спасибо вам не скажут.

- Также диетологи не рекомендуют есть перед полетом жирную, жареную пищу и фастфуд, потому что эта еда будет долго перевариваться, вас будет мучить дискомфорт, изжога, тяжесть. По тем же причинам лучше не есть бобы. Сладкое может вызвать обезвоживание и резкие скачки сахара в крови, а из-за острых блюд есть риск появления тошноты, - цитируют Дарью Русакову в информационном агентстве.

И уж тем более нельзя пить алкоголь, потому что он увеличит нагрузку на сердце, сосуды и мочевыделительную систему, не говоря о скачках давления.