Петербург и Ленобласть вошли в топ-3 регионов с самыми тесными новостройками

В регионах с дорогим квадратным метром застройщики делают упор на студии, однушки и небольшие двушки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жилье в Северной столице и области становится все компактнее. Средняя площадь новой квартиры в Петербурге - 41,4 квадратного метра, а в Ленинградской области - 41,3 квадратного метра. Меньше только в Запорожской области, где этот показатель равен 37 квадратным метрам.

В топ-10 регионов с самыми крошечными квартирами также попали Херсонская область, Башкортостан, Краснодарский край, Тува, Астраханская область, Адыгея и ДНР. Там средние площади колеблются от 42 до 45 квадратных метров.

- В регионах с дорогим квадратным метром застройщики делают упор на студии, однушки и небольшие двушки. Покупателю важен не метраж, а итоговая цена. Особенно это заметно в крупных агломерациях - Петербурге, Ленобласти и Краснодарском крае, - пишет РИА Новости.

Для сравнения: в Москве средняя площадь строящегося жилья - 54,3 квадратного метра, а в целом по России – 49 квадратных метров. Самые просторные квартиры можно купить в Ингушетии - почти 80 квадратных метров. На втором месте Калмыкия с 61,9 квадратного метра, на третьем - Северная Осетия с 61,4 квадратного метра.